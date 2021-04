Oxfam, un premio per combattere le diseguaglianze

Parola all'Africa, un numero di VITA firmato solo da africani Pandemia, sanità e sviluppo. Come sta oggi l'Africa dopo oltre un anno di allarme Coronavirus? Per trovare la risposta siamo andati direttamente alla fonte, affidando il servizio di copertina del magazine di aprile, scaricabile on line da oggi e in distribuzione dal fine settimana, esclusivamente a firme africane o di chi in Africa, vive e lavora da anni, a partire dal disegno di copertina. Ne è uscito un ritratto lungo 50 pagine assolutamente inedito. Buona lettura