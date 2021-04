Va in scena Invitro, prima stagione di teatro on demand

L’hanno battezzata “Invitro” ed è la prima stagione teatrale on demand. Sette spettacoli, messi in scena appositamente da sette teatri cooperativi lombardi, disponibile on line e fruibile attraverso computer, smartphone e tablet. Si tratta di un esperimento cooperativo al quale hanno aderito Teatro dell’Elfo, Teatro del Buratto, MTM Manifatture Teatrali Milanesi, Teatro Menotti, Teatro della Cooperativa, tutti a Milano, il Teatro Magro di Mantova e Industria Scenica di Vimodrone. Si potrà acquistare il biglietto/accesso per il singolo spettacolo teatrale (8 euro) oppure l’intero abbonamento on line per la durata della stagione (30 euro), che durerà fino al 30 settembre 2021.

Il Teatro dell’Elfo metterà in scena “Mary, una sarta per Shakespeare”, le Manifatture Teatrali Milanesi “Cyrano sulla Luna”, il Teatro Magro “SN|1604 – Corpo Celeste” (qui il cartellone della stagione). Ogni teatro è stato lasciato libero di portare in scena uno spettacolo a sua scelta, senza un coordinamento artistico iniziale. Ma in realtà i sette spettacoli hanno dei temi trasversali, che offrono un percorso non solo artistico, ma anche culturale e sociale attraverso il bullismo, i diritti delle donne, la musica... Sono 16 gli artisti in scena in questo esperimento di teatro on demand, ma ben 138 le persone che hanno collaborato a Invitro. La durata complessiva dei sette spettacoli è di 420 minuti e 85 sono i tamponi che sono stati fatti per garantire i lavori in sicurezza. «Siamo orgogliosi di aver costruito un ‘progetto speciale’ con i teatri cooperativi: un'occasione per mantenere saldi, pur in un momento tanto difficile, i rapporti con il proprio pubblico, guardando anche oltre i soliti confini e avvicinando nuovi possibili spettatori», dice Luca Conte, presidente di Coopservizi.

I teatri cooperativi lombardi (e non solo) vivono da tempo una situazione economicamente instabile a causa di diversi fattori, che l’emergenza sanitaria ha gravemente accentuato. Invitro vuole essere uno strumento utile per affrontare il presente per provare a ripensare il futuro. «Invitro è un prodotto della cultura collaborativa - dalla creatività alla produzione fino alla prima platea di spettatori - con cui sperimentiamo una nuova dimensione del teatro, un nuovo modo di essere utili ai lavoratori dello spettacolo e una proposta culturale alternativa per le nostre comunità», dice Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia.