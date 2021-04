Un’idea per l’ambiente: giovani inventori cercansi a Taranto

Sud, welfare culturale e corpi in trasformazione. Una mappa Il mio augurio è che ‘Vita a sud’ diventi uno strumento per aiutare le sintesi di questi percorsi, cortocircuitando, facendo saltare le vecchie cartografie, non per raccontare la nostra dispersione, ma per divenire sistema linfatico per il corpo intero. Uno strumento di disintossicazione, ma anche di rigenerazione