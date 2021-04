Astarte, la casa editrice “al femminile” sul dramma delle migrazioni

«Ci chiedevamo cosa fare per mettere in piedi una casa editrice non generalista convinti che la lingua strutturi la complessità », spiega oggi Carolina Paolicchi dal suo divano di casa, già perché è proprio in casa di Carolina che la casa editrice Astrarte ha la sua sede fisica. «Così è stato anche più facile lavorare, soprattutto in tempi di pandemia», chiosa.

Astraarte ha una collana di poesia e narrativa, Azzurra, nata proprio per raccontare il Mediterraneo e ha già all’attivo varie uscite: i poeti marocchini Abdellatif Laabi e Hassan Najmi e l’autrice algerina Maissa Bey. La collana Arti congeneri sulle arti applicati in un ottica di transculturalità e poi ancora Livorno città gente mare, più incentrata a livello locale e Mediterranea 22 con album illustrati tra parole, fotografie e documenti antichi. E presto ci sarà anche una collana di saggistica.

La carta utilizzata: «è quella buona, dall’odore buono», dice Carolina spiegando l’utilizzo di materie prime che derivano esclusivamente da materiale riciclato e derivanti da piantagioni e foreste gestite in maniera sostenibile.

Con Astrarte edizioni il racconto sul Mediterraneo diventa declinazione di popoli e culture rendendo così la narrazione priva di quei luoghi comuni imperanti sul grande tema delle migrazioni. Portando a galla i versi, le parole più feconde dell’anima nelle storie di chi ha subito e continua a subire violenze indicibili nella speranza di raggiungere un luogo migliore.

Versi come quelli dedicati proprio dal poeta marocchino Laabi al piccolo Aylan Kurdi nella poesia Aylan di Siria, il bimbo siriano di tre anni fotografato nel 2015 senza vita nella spiaggia di Bodrum in Turchia e diventato uno dei simboli del mondo sulle migrazioni del nostro tempo. Oggi, recitano quei versi, Aylan è sulla «spiaggia di un altro mondo/ per andare a saltare sulle ginocchia e la schiena/ di un altro mare/ che non gioca a giochi da villani/ Aylan è cresciuto/ quest’anno/ finisce la materna».