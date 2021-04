La fame di oro blu

Sarà dunque l’occasione di percorrere una sorta di viaggio intorno al globo molto documentato per conoscere un problema che riguarda milioni di persone, soprattutto gli ultimi. La geopolitica e l’economia iniziano a fare i conti con l’acqua, anzi, con la sua mancanza. Qui si comprendono il dove, il come e il perché di una questione che ci tocca tutti. Non solo quando abbiamo sete.

Emanuele Bompan è giornalista ambientale e geografo. Si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, ambiente, energia. Scrive per varie testate come La Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore. È direttore responsabile del magazine Materia Rinnovabile. Ha vinto per quattro volte l’European Journalism Center IDR Grant, una volta la Google DNI Initiative, ed è stato nominato Giornalista per la Terra 2015 in occasione dell’Earth Day Italy. Ha svolto reportage in 75 paesi.

Marirosa Iannelli è presidente di Water Grabbing Observatory. Progettista ambientale specializzata in cooperazione internazionale, water management e comunicazione, svolge un dottorato di ricerca europeo H2020 su cambiamenti climatici e governance delle risorse tra Africa e Sudamerica, con focus sul diritto all’acqua. Coordina la sezione Clima e Advocacy di Italian Climate Network e collabora con Amref Health Africa. Segue come esperta le Conferenze Onu sul clima e il lavoro della Commissione europea su ambiente e desertificazione.

foto: Amref