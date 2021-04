Caregiver e soggetti fragili, nel report del Governo compare il dettaglio

Sono un milione e 850mila circa – per l’esattezza 1.847.928 persone – i soggetti fragili e caregiver vaccinati in Italia fino a questo momento. Il report vaccini introduce finalmente il monitoraggio specifico delle somministrazioni a persone con fragilità e caregiver: ne dà notizia la ministra per le Disabilità, Erika Stefani. «Si compie così un passo avanti nella trasparenza che consentirà anche di verificare l’effettiva vaccinazione delle categorie in priorità e l’andamento della campagna. Grazie al commissario Figliuolo per aver ascoltato, fin da subito, le nostre istanze e per aver realizzato le condizioni che chiedevamo: proseguendo in questo percorso con attenzione puntuale e primaria alle persone con disabilità e a chi è al loro fianco. Anche nei numeri e nelle iniziative per la trasparenza si sta realizzando un positivo cambio di passo».

Cliccando sulla cartina d'Italia, si può leggere il dettaglio regione per regione. In Lombardia i soggetti fragili e caregiver che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 111.416, in Lazio 92.892, in Puglia 128.292, in Toscana 175.951, in Campania 255.652. In Sicilia è la categoria più popolosa: 271.987 persone vaccinate, contro 266.438 over80 e 235.443 operatori sanitari.

Gli over80 vaccinati in Italia sono complessivamente 5.348.879, seguiti nei numeri dai 3.143.501 di operatori sanitari e sociosanitari (è stata scorporata la voce del personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, sono altre 861.735 persone). Gli ospiti di Strutture Residenziali vaccinati sono 626.368. Nella fascia 70-79 anni sono stati vaccinati 1.892.892 di persone, non rientranti in categorie prioritarie e per la fascia d’età 60-69 anni siamo a quota 420.129. Il personale sanitario vaccinato consta di 1.139.135 persone e altre 306.772 sono stati vaccinati nel comparto Difesa e Sicurezza. Il tanto vituperato “altro” ammonta a 307.193 unità di cui 33.785 in Sicilia.

Il totale a questa mattina è di 15.894.532 di dosi somministrate, su 17.752.110 dosi di vaccini distribuite. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 4.654.357.