Veghu, tradizione e innovazione contro lo spopolamento

L’azienda Veghu si occupa di formazione (online e in presenza, per amatori e professionisti), vendita di formaggi vegetali (da taglio, spalmabili, stagionati, erborinati) e vendita di forniture (batteri, muffe, accessori, strumenti) e di tutto il necessario per iniziare l’autoproduzione. «Ci rivolgiamo a coloro che vogliono comprare un prodotto alternativo ai formaggi animali tradizionali, di qualità e adatto non solo a un pubblico vegano o intollerante al lattosio ma anche a tutte le persone curiose sotto il profilo gastronomico, che nutrono interesse per i prodotti di eccellenza», sottolinea Marcello Contu. «Ai nostri prodotti sono interessate anche le imprese del settore gastronomico che vogliono inserire i nostri formaggi all’interno della loro offerta culinaria, e i distributori che operano sul territorio regionale, nazionale ed europeo. Il difficile periodo, condizionato dalla pandemia, suggerisce una certa prudenza: contiamo di iniziare a distribuire i nostri prodotti in Sardegna per poi espanderci nel mercato italiano anche attraverso il nostro sito di e-commerce (www.veghu.org)».