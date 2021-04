L'opera insostituibile dei missionari italiani nel mondo

Come testimonia padre Carlassare: «Se li perdono? Certamente. E lo faccio con tutto il cuore». Dal suo letto d’ospedale a Nairobi, in Kenia, dove è stato operato di nuovo per ripulire le ferite dalle schegge di proiettile, padre Christian Carlassare racconta di non voler condannare i sicari che in Sud Sudan lo hanno ferito alle gambe a colpi di kalashnikov dopo averlo aggredito nella propria abitazione: «Lo faccio perché sono giovani e certamente non hanno agito per una ragione contro di me. Sospetto che qualcuno gli abbia commissionato questo gesto».

Christian Carlassare continua: «Dunque, mi sento di perdonare, come perdono chi li ha spinti a comportarsi così. E lo faccio a nome di tutta la gente di Rumbek che, quando sono stato colpito, era fuori dall’ospedale cittadino e dall’aeroporto, dicendomi: padre non abbandonarci, padre ritorna. Non volevano lasciarmi partire per non perdere il loro vescovo«. Poi aggiunge, con voce serena, senza un minimo di risentimento, che ciò che lui offre «è un perdono che chiede unità, ascolto e capacità di risolvere i problemi cercando il bene di tutti».