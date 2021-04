Nel 2020 l'utile più alto di sempre per il Gruppo Banca Etica: 11 milioni di euro

«La solidità dei risultati del Gruppo Banca Etica, anche in questo periodo così difficile tra pandemia e crisi economica, ci dà la forza per guardare al futuro con ottimismo e coraggio. I dati positivi di tutte le principali poste sono il risultato dell'attività di sviluppo e crescita progressiva che le società del gruppo hanno confermato anche nel 2020. In assemblea illustreremo ai soci e alle socie il nuovo piano strategico: il primo pensato in un'ottica di gruppo e costruito tramite un percorso partecipato che ha coinvolto migliaia di soci, persone fisiche e organizzazioni, in un percorso di ascolto e confronto. Banca Etica vuole ribadire la propria unicità tra le tante proposte di finanza sostenibile che si stanno affacciando sul mercato. Con la crescita del capitale sociale saremo sempre più il Gruppo Bancario al servizio dell'economia civile, solidale e pulita in Italia e in Spagna», ha spiegato la presidente di Banca Etica, Anna Fasano.