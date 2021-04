I lavoratori con sindrome di Down in un album

Le figurine già contenute nell'album sono invece la prova che lavorare è bello e possibile, per le persone con sindrome di Down: sul retro di ciascuna fotografia appare infatti non solo il nome, la sezione Aipd e l'azienda di riferimento, ma anche una breve testimonianza del lavoratore raffigurato.

“Mi trovo molto bene con tutti i miei colleghi, il direttore e i manager. Il mio lavoro lo faccio bene, per me è molto importante. Ci vado molto volentieri”, assicura Italo Maddalena, addetto sala presso Mc Donald’s di Roma. “Io ho realizzato il mio sogno: lavoro!”, esulta Andrea Oggiano, addetto mensa presso DSU università di Pisa.

“Lavorare in Parafarmacia mi piace tanto perché mi permette di vedere tanta gente e farmi conoscere. Io dico che questo è il mio regno!”, assicura Alessandra Cappello, commessa presso la Parafarmacia Partigiani in Puglia.

A un anno dal trentennale, Aipd si pone quindi l'obiettivo di “completare” l'album, arricchendo da un lato la squadra dei lavoratori con sindrome di Down, dall'altro le aziende che vorranno giovarsi del loro contributo. E per dimostrare che l'impresa è bella è possibile, pubblica l'elenco degli assunti a tempo indeterminato nella rete Aipd, insieme all'indicazione delle principali aziende con cui Aipd ha collaborato.

#IwantWork: questo l'appello della rete europea Valueable. Non solo Italia: per il 1 maggio, anche la rete europea per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità intellettiva, ValueAble, di cui Aipd è capofila, lancia lo slogan, l’hashtag e l’appello “Io voglio lavorare”: un appello che suona particolarmente forte, nel momento in cui il mondo intero da più di un anno si è fermato e tanti lavoratori sono in difficoltà.

La campagna lanciata dalla rete, cui aderiscono sei Paesi europei, assume oggi un significato e un valore particolare: ha il compito di far sentire con forza la voce di queste persone, per le quali il lavoro è anche inclusione sociale e autonomia. Possono partecipare tutte le persone con Sindrome di Down o disabilità intellettiva che lavorano e/o che cercano lavoro.

La richiesta è di pubblicare un post sui Social, tra il 30 aprile e il 3 maggio, con il messaggio “Io voglio lavorare”, accompagnato dagli hashtag #InternationalWorkersDay #ValueableNetwork #IwantWork e con il tag dell’associazione di riferimento, dell’azienda presso cui si è eventualmente inseriti e di @ValueableNetwork.