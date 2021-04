La mappa è il territorio: viaggio dall'Italia dell'antropocene

Questo accade anche con le mappe del futuro, che nel libro sono disegnate da Francesco Ferrarese...

Fissare una mappa ci permette di ragionare sui tempi lunghi. Il cambiamento climatico, ad esempio, ha a che fare con tempi lunghi, anche se non lunghi a tal punto da non destare qui e ora una più che giustificata preoccupazione. Inoltre, nei tempi lunghi possiamo cogliere gli esiti estremi a cui possiamo arrivare: fissare una mappa è un invito a pensare al presente, cogliendo le tendenze nei tempi più dilatati. È proprio quello che dobbiamo fare sul tema del clima, un tema spesso schiacciato sul qui e ora.

Qui entriamo direttamente nell'ambito della geografia visionaria, che è il sottotitolo del vostro libro...

L'aggettivo "visionaria", attribuito alla geografia ha un duplice significato. Il primo, ovviamente, è legato alla fantasia. Il secondo significato è quello di un sapere per prevedere, un vedere avanti rispetto agli altri. La geografia visionaria si serve degli strumenti scientifici di cui dispone non per farci fuggire in chissà quale altrove, ma per farci agire meglio più consapevolezza sul nostro tempo.

La geografia è una materia che, da sempre, ha rifiutato la specializzazione. È una materia generalista che, per forza di cose, ha mantenuto uno sguardo ampio non strettamente ancorato a un settore disciplinare. Questo, che è un suo punto di debolezza, è anche un suo punto di forza. Il punto di forza della geografia mette insieme saperi e questioni diverse che incidono tutte sul territorio. Nel libro, partendo dal territorio, immaginiamo diversi aspetti: quello demografico, quello ambientale, quello climatico in senso stretto, quello geopolitico, quello produttivo...