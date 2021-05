Pandemia: è allarme abusi sessuali sui minori sia online che offline

Alla sessione mattutina, introdotta dai saluti istituzionali del prof. Caffo, e di Pietro Sebastiani, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, e moderata da Monica Maggioni, giornalista Rai, interverranno tra gli altri: il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna (da remoto), Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e della Famiglia, Ivan Scalfarotto, Sottosegretario agli Interni, Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, Anna Macina, Sottosegretaria alla Giustizia, Licia Ronzulli, Senatrice e Presidente della Commissione Bicamerale sull’Infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna e Cervia, Presidente del Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana (da remoto), Simonetta Matone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, Marina Contino, Primo Dirigente del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Giovanni Russo, Procuratore Aggiunto, Procura Nazionale Antimafia, Guido Scorza, membro dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Maria Monteleone, membro del Consiglio Superiore per la Magistratura e della Commissione di Inchiesta sul femminicidio del Senato, Giuseppe Magno, docente di Legislazione a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, Università di Roma La Sapienza e Agostino Santoni, Vice Presidente di CISCO. La sessione della mattina si concluderà con la testimonianza di Marie Collins.

Nel pomeriggio si discuterà invece delle principali azioni messe in campo a livello internazionale per rafforzare la lotta contro gli abusi offline e online. L’Unione Europea, che ha lanciato la strategia per combattere gli abusi sessuali a danno dei minori, sta valutando l’opportunità di proporre modifiche alla legislazione vigente, creando anche un Centro europeo per prevenire e contrastare l'abuso sessuale sui minori. Il 30 aprile il Parlamento e il Consiglio europeo hanno poi raggiunto un accordo sulla deroga temporanea alla direttiva ePrivacy, la cui modifica, inserita nel Codice Europeo per le Comunicazioni Elettroniche lo scorso dicembre, aveva creato incertezza legislativa e provocato l’interruzione da parte di alcune aziende, dell’utilizzo delle tecnologie capaci di individuare CSAM e il grooming.

Tra i temi affrontati nel confronto pomeridiano, diviso in due sessioni introdotte dai saluti istituzionali del prof. Ernesto Caffo, e di Pietro Sebastiani, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, ci sarà anche la Strategia dell’Unione Europea sui diritti dei minori e la Garanzia Infanzia, documenti che la Commissione Europea ha pubblicato nel marzo 2021. Per quanto riguarda la Garanzia Infanzia, l’Italia è infatti stata scelta per sperimentare sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all’esclusione sociale, diventando un possibile modello per gli Stati membri dell’Unione Europea.

Nei vari interventi delle figure ecclesiastiche verranno poi presentate le importanti iniziative intraprese dalla Chiesa a livello nazionale e internazionale. Mons. Ghizzoni descriverà il lavoro del Servizio Nazionale della Tutela Minori della Conferenza Episcopale Italiana mentre il Cardinale O'Malley illustrerà l'importante attività della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Padre Zollner modererà la sessione accademica, dedicata al tema degli abusi nell'ambiente digitale, prendendo spunto dal volume "Online Child Sexual Exploitation. Treatment and Prevention of Abuse in a Digital World", pubblicato da Springer e curato dal Prof. Caffo in qualità di responsabile scientifico del convegno “Child Dignity in the Digital World” che si è svolto alla Pontificia Università Gregoriana nel 2017.