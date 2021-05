Serve un approccio integrato per uscire dalla pandemia

«Oggi si parla molto dell’importanza oltre che del capitale sociale anche del capitale relazionale. Mai come in questo periodo è aumentata la consapevolezza che solo grazie ad un maggior coinvolgimento dei diversi attori del territorio si potrà ripartire in modo sostenibile – afferma Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - Durante il Giro d’Italia della CSR alcune parole sono state più utilizzate di altre: per esempio i relatori che hanno arricchito il programma delle tappe hanno spesso citato fiducia, solidarietà, responsabilità, reciprocità. Parole che saranno al centro dell’attenzione anche nell’incontro di Padova!.

Padova sesta provincia italiana per sostenibilità

Le testimonianze presentate alla tappa patavina de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale confermano che provincia di Padova è una di quelle a più alto ranking di sostenibilità in Italia, collocandosi al sesto posto per sostenibilità generale secondo il rapporto 2021 Italia Sostenibile del CERVED. Nel gruppo rientrano 17 province italiane con livelli alti o medio-alti di sostenibilità in tutti gli ambiti, collocate nel nord del Paese e nelle quali vive il 26% della popolazione italiana.

Padova si colloca in posizioni di rilievo, entro le prime 10, per sostenibilità economica e sociale ed in particolare spicca in alcuni dei parametri misurati dal rapporto CERVED: capitale umano e formazione, consumi e riconversione energetica, trasformazione digitale, salute e sistema sanitario. Mentre inquinamento e consumo delle risorse, gestione dei rifiuti, reti di trasporto e capacità produttiva, insieme alla fragilità delle famiglie, sono le aree in cui il territorio della provincia patavina presenta margini di miglioramento.

Fondamentale nel percorso verso una sostenibilità integrata il ruolo delle organizzazioni sui territori, come nel caso di Veneto Responsabile che, insieme all’Università degli studi di Padova e al Centro Studi Regionali Giorgio Lago, collabora all’organizzazione della tappa di Padova del Salone. Luisa Balestra, direttrice di Veneto Responsabile afferma: «Veneto Responsabile è un'associazione culturale nata nel giugno 2003 con l'obiettivo di promuovere la Responsabilità Sociale d'Impresa, di Territorio e delle Organizzazioni. Impegnati nel declinare un concetto in continua evoluzione facilitando la diffusione di “buone pratiche”. Siamo un luogo di confronto e studio per promuovere insieme il “bene comune”, per riaffermare e rafforzare l’idea di cittadinanza, di inclusione sociale, di responsabilità e di legalità».





