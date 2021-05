Il turismo riparte dalle comunità: storie, idee, esperienze nel nuovo numero di VITA

Un turismo in cui, come scrivono Paolo Venturi e Flaviano Zandonai nel loro articolo, i territori hanno smesso di fare da sfondo e sono diventati protagonisti di innovazione e leva per il cambiamento. Per questo, come racconta Lorenzo Maria Alvaro nel suo pezzo, la sfida è anche sul tema delle piattaforme: se è oramai accertato che il "modello booking" non basta più e stanno nascendo piattaforme cooperative, dobbiamo però chiederci se questi nuovi player a vocazione sociale riusciranno a reggere il boom di richieste previsto da qui al 2025.

Una sfida per loro, ma soprattuto per il modello-Italia,di cui parlano il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il Presidente del Touring Club Italiano Franco Iseppi in due preziose interviste. Una sfida che - racconta il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - è stata già raccolta dall'«isola che non isola», Procida, scelta come capitale della cultura 2022.

Nel secondo capitolo abbiamo tracciato una mappa, raccogliendo cinquanta importanti esperienze che, da Nord a Sud, attraverso il turismo partecipativo stanno ridefinendo il concetto stesso di "turista": mete intriganti e lente che spingono a incontrare comunità vive e vitali, non per "guardarle" e poi fuggire, ma per conoscere luoghi e persone, partecipando attivamente a una costruzione condivisa di senso.

Nel terzo capitolo ci siamo infine ci siamo chiesti, attraverso gli interventi di esperti, quali siano le sette parole che ci possono guidare alla ricerca «della strada giusta». Angelo Moretti firma la voce Welcome, Paolo Iabichino ci parla di Racconto, Roberta Milano sviluppa il tema del Digitale, Federico Mento tratta a questione dell'Impatto, Carmen Pellegrino affronta invece l'Abbandono, Emmanuele Curti scrive di Cittadinanza e Greg Richards, infine, ci conduce per il sentiero della Trasformazione.

La copertina di questo numero, come sempre d'autore, è firmata da Massimiliano Aurelio.