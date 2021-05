Fondazione Carisap approva il bilancio 2020

Essendo l’esercizio rendicontato il primo a valere sul Piano pluriennale 2020–2022, non risulta possibile quantificare la componente di produttività sociale, in una nota si ricorda che “poiché la Fondazione lavora sulla base di piani strategici pluriennali e le attività progettuali – a eccezione degli interventi sociosanitari – al 31 dicembre 2020 erano ovviamente in fase di avvio”.

Nel settore Salute pubblica, il CdA nel 2020 ha investito complessivamente 900mila euro sia sul fronte dell’assistenza domiciliare con l’approvazione di un progetto di rete tra organizzazioni di Terzo settore specializzate ed ente pubblico, finalizzato al coordinamento dell’Assistenza domiciliare a malati oncologici e terminali, sia, soprattutto, sul fronte degli Interventi a sostegno degli operatori sanitari impegnati nel fronteggiare lo sviluppo del contagio da Covid-19.

Grazie alla cabina di regia con la direzione sanitaria, sono stati acquistati dalla Fondazione attrezzature sia per il presidio ospedaliero di Ascoli Piceno (macchinario TAC), sia per quello di San Benedetto del Tronto (macchinario per la circolazione extracorporea), sia per l’ospedale di Amandola (ventilatori, monitor multipara metrici, letti elettrici). Sono stati inoltre acquistati e donati dispositivi di protezione per il personale sanitario e di prevenzione (89.220 dispositivi di protezione facciale, 42.000 guanti in nitrile, 19.500 tamponi antigenici rapidi).

Per quanto riguarda il settore Educazione, istruzione e formazione è stato emanato l’Avviso per la presentazione di progetti denominato “Comunità Educanti”, scaduto il 30 aprile 2021, che mette a disposizione 340mila euro per il potenziamento della didattica e delle attività educative; è stato approvato il progetto strategico da realizzarsi con l’Università Politecnica delle Marche denominato che lavorerà per proporre innovazione a beneficio del Terzo settore attraverso attività di studio, ricerca, consulenza e assistenza.

Nell’ambito Volontariato, filantropia e beneficenza il Consiglio, oltre ad assicurare sostegno a Bottega del Terzo settore, sempre più punto di riferimento del non profit non solo a livello locale, ha approvato gli interventi frutto di coprogettazione con gli enti pubblici locali e con le organizzazioni di Terzo settore sia nell’ambito del contrasto alla povertà economica e sociale con il progetto “Terra Solidale”, sia nell’ambito della formazione e dell’inserimento lavorativo delle persone disabili con l’avvio dell’accademia “Avverabile”, frutto, anche in questo caso, di un lavoro coprogettazione tra organizzazioni specializzate ed enti pubblici.

Per l’empowerment degli Enti del Terzo settore, ancora troppo fragili e legati al ciclo di vita dei progetti, la Fondazione ha emanato l’Avviso per la presentazione di progetti “Più uniti e quindi più sostenibili”, scaduto il 30 aprile scorso. In questo caso sono messi a disposizione del non profit 550mila euro per accompagnare nel loro percorso verso la sostenibilità, per un periodo massimo di due anni, le organizzazioni di Terzo settore in grado di definire chiari e fattibili obiettivi di miglioramento organizzativo.

Sul fronte dello Sviluppo economico si è inteso dare impulso all’economia locale attraverso il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese. L’obiettivo è supportare, tramite la Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte e lo strumento del Microcredito, le aziende del territorio con una disponibilità complessiva di microcredito pari a due milioni di euro. Per il potenziamento del tessuto economico ed imprenditoriale delle zone interne, inoltre, la Fondazione contribuirà alla nascita di nuove realtà imprenditoriali giovanili, al consolidamento di quelle esistenti, e alla nascita di reti fra le imprese del territorio appenninico, grazie al Progetto Appennino promosso insieme a Fondazione Garrone.

Il settore Arte, attività e beni culturali è senza dubbio quello che più ha risentito, per ovvie ragioni, delle conseguenze della pandemia. Nonostante ciò, la Fondazione ha sostenuto Eventi e manifestazioni che si sono potuti realizzare in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente, e ha dato il via, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, all’ampio progetto di ammodernamento della Segnaletica monumentale nei Comuni di riferimento.

Complessivamente, sono 75 i nuovi progetti avviati nel corso del 2020, e 96 i progetti rendicontati a saldo, ossia conclusi.

In apertura photo by Diva Plavalaguna from Pexel