Trento provincia virtuosa per circolarità produttiva e sociale

“Circolare” è un attributo che da tempo siamo abituati ad associare a processi produttivi virtuosi e mirati a ridurre l’impatto ambientale delle organizzazioni e delle loro attività. Le esperienze che verranno presentate il 12 maggio in occasione della tappa trentina del Giro d’Italia della CSR, organizzato dal Salone della CSR e dell’innovazione sociale in collaborazione con Trentino Green Network, dimostrano come la circolarità possa funzionare efficacemente anche nella dimensione sociale, per creare inclusione e integrazione, ridurre la marginalità, migliorare la vita delle persone.

L’appuntamento per conoscere le esperienze dal territorio trentino è per mercoledì 12 maggio dalle ore 10 in diretta streaming. Per seguire l’incontro è sufficiente registrarsi al link http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/trento2021/. La tappa è organizzata con il patrocinio dell’Università di Trento e con la collaborazione di Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente, Trentino Agenda 2030, Trentino Sviluppo, MUSE - Museo delle Scienze e Confindustria Trento.

Le esperienze che verranno presentate il 12 maggio confermano la posizione di rilievo che Trento può vantare in termini di sostenibilità nel contesto nazionale. Secondo il rapporto 2021 Italia Sostenibile del CERVED, infatti, Trento si trova in seconda posizione fra le province italiane per sostenibilità sociale ed ambientale, ed è la quinta per sostenibilità complessiva. Fra i parametri analizzati dal rapporto, Trento risulta nelle prime dieci posizioni per solidità delle imprese, capacità produttiva, capitale umano e formazione, trasformazione digitale, riconversione energetica. E in seconda posizione per la condizione degli anziani.

«Si sta diffondendo l’idea che pensare circolare è un nuovo modo di considerare l’economia e di gestire i processi produttivi. Anche le testimonianze della tappa di Trento metteranno in evidenza che per generare modelli di business sostenibili è necessario cambiare il modo di progettare, organizzare la filiera, gestire il fine vita del prodotto. Con la consapevolezza che non ci si può limitare agli aspetti ambientali ma si devono trovare innovazioni utili a favorire anche l’integrazione sociale» conferma Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone.