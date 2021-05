Andrea Sironi è il nuovo Presidente di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia.

La nomina è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione, di cui fanno parte anche i Presidenti dei diciassette Comitati Regionali Airc ed è effettiva dal 27 aprile. Sironi succede a Pier Giuseppe Torrani, Presidente per due mandati dal 2014 al 2021: a lui il ringraziamento da parte del CdA per l’opera svolta e per aver contribuito alla crescita e al rafforzamento di Fondazione AIRC.

«È per me un grande onore assumere la carica di Presidente di una fondazione così importante, impegnata da oltre cinquant’anni a sostenere la ricerca oncologica nel nostro Paese, a riportare in Italia i giovani talenti della scienza e più in generale favorire il progresso della conoscenza scientifica», dichiara Sironi. Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Bocconi di Milano, di cui è stato Rettore dal 2012 al 2016, Sitoni è attualmente anche Presidente di Borsa Italiana e membro del Consiglio di Amministrazione del gruppo Intesa Sanpaolo. «Confido di poter meritare, con il mio impegno, la fiducia che mi è stata accordata», prosegue il neo-Presidente, «lavorando insieme alla struttura e affiancandomi ai tanti volontari e ai generosi donatori che da molti anni sostengono Airc per svolgere al meglio il nostro compito: rendere il cancro sempre più curabile».

Nel Consiglio di Amministrazione entrano Giovanni Azzone, Antonio Maria Cartolari e Anna Simioni che vanno ad aggiungersi a Lorenzo Anselmi, Fabrizio Du Chene de Vère, Francesco Sclafani e Rosella Pellegrini Serra, che assume l’incarico di vicepresidente vicario di Fondazione AIRC.

Foto di Simone Durante