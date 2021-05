In vacanza con le tartarughe. In Calabria si può

Qui il miracolo della natura conta davvero numeri interessanti per la ricerca.«40 nidi nel 2019 e 66 nel 2020 con una media di ottanta-cento uova per nido di cui arrivano alla schiusa almeno il 70% - continua il naturalista – . Il numero così elevato di deposizioni fa di questa una delle coste più importanti per la riproduzione di Caretta in Italia e per il viaggiatore che impegnerà la sua vacanza nei nostri campi vuol dire che potrà certamente assistere alla nascita dei nuovi individui di tartaruga».