Oxfam: «Gaza di nuovo sotto le macerie, serve un immediato cessate il fuoco»

«La popolazione di Gaza ha festeggiato l’ultimo giorno di Ramadan sotto i bombardamenti che hanno già causato 110 vittime palestinesi (tra cui 29 bambini e 14 donne) e 620 feriti tra cui 115 bambini. Senza un’immediata fine delle ostilità molti altri civili innocenti verranno uccisi e altre migliaia saranno in pericolo per la chiusura dei servizi pubblici ed economici essenziali», ha aggiunto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia. «7 israeliani (tra cui 2 bambini) sono rimasti uccisi dai lanci di razzi che hanno causato 107 feriti; i cittadini in tutto Israele vivono nel terrore di attacchi indiscriminati, mentre in diverse città israeliane sta crescendo la tensione e il rischio che si verifichino nuovi scontri. Anche i cittadini israeliani subiscono oggi le pesanti conseguenze dell’uso sproporzionato della forza, di cui le prime vittime sono stati i manifestanti palestinesi a Gerusalemme Est».

Da Oxfam arriva un appello urgente alle parti in conflitto perché rispettino il diritto internazionale umanitario e i principi di distinzione, precauzione e proporzionalità nell'uso della forza. "Chiediamo - si legge in una nota - alla comunità internazionale di agire per un immediato cessate il fuoco e risolvere le cause alla radice della nuova ondata di violenza e della perdurante violazione dei diritti umani, causata dalle politiche di sistematica oppressione e discriminazione attuate da Israele, compresa l’occupazione.

Già prima dello scoppio dei nuovi scontri la popolazione di Gaza era in ginocchio a causa della pandemia e di ben 14 anni di blocco israeliano. L’attuale escalation non può trascurare le cause all’origine di questo nuovo conflitto, ma diventare invece l’occasione per affrontarle radicalmente.

Le violazioni a cui il mondo assiste in queste ore - continua la nota - sono il risultato di settimane di brutalità e uso eccessivo della forza da parte dei coloni israeliani e della polizia contro fedeli palestinesi, medici impegnati nel primo soccorso e persone che manifestavano pacificamente a Gerusalemme Est. Sono la conseguenza diretta dei tentativi di trasferimento forzato di intere famiglie dal quartiere di Sheikh Jarrah. Né va dimenticata l’impunità per le violazioni dei diritti umani di Israele, legittimate dal silenzio della comunità internazionale, che non ha esercitato la dovuta pressione per costringere il governo israeliano a rispettare gli obblighi internazionali derivanti dal suo status di potenza occupante di proteggere i civili sotto il suo controllo.