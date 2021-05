Sarà in Puglia la prima Fiera dei Lettori alla Pari

Il primo festival del libro dedicato interamente al diritto alla lettura e alla letteratura per le persone con disabilità e difficoltà cognitive o linguistiche arriva in Italia con la “Fiera dei Lettori alla Pari”. Libri per simboli, audiolibri, attività di formazione e incontri con scrittori, illustratori e testimonial d’eccezione: tutto questo e molto altro, in una tre giorni programmata dal 17 al 19 settembre che avrà come scenario il laboratorio urbano Mat di Terlizzi, gestito dal collettivo Zebù.

Il progetto, ideato e coordinato da edizioni la meridiana, ha appena vinto un finanziamento di Regione Puglia legato al bando regionale “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali”, risultando tra i 28 progetti finanziati su 51 domande arrivate.