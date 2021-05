I ragazzi “difficili” puliscono il Tirreno dalla plastica

Se gli Argonauti di Teseo della mitologia greca cercavano il vello d’oro solcando il Mediterraneo, i giovani “tetragonauti” danno la caccia alla plastica nel mar Tirreno. «É nato con questa finalità - all’interno del progetto A Scuola per Mare -, Back to life. Insieme a 15 ragazzi - alcuni ancora per mare, altri già rientrati sulla terra ferma - in situazioni di fragilità, marginalità e a volte con procedimenti penali in corso, sfruttiamo il mare e la navigazione come palestra di vita e come modalità pratica di educazione alla sostenibilità ambientale», spiega Gabriele Gaudenzi, presidente dell’associazione i Tetragonauti, che insieme a Costa Edutainment e Acquario di Genova ha avviato il progetto.

La lezione pratica della sostenibilità

«In anni di navigazioni nel Tirreno, il luogo dove prendono corpo a vele spiegate i nostri progetti educativi con i ragazzi, ci siamo resi conto della mole sempre maggiore di plastica che fluttuava sul mare», continua Gaudenzi. Davanti alla Toscana, in modo particolare, nel santuario dei cetacei, si assiste da anni a un accumulo enorme di plastica e microplastica, che hanno creato una vera e propria isola come nell’oceano Pacifico: «Pulire il mare dando ai ragazzi la possibilità di toccare con mano l’inquinamento, questo è l’assunto alla base di Back to life».

Questo è progetto dalle due facce, «e i ragazzi in mare in queste settimane li stanno toccando entrambi con mano», continua Gaudenzi. La prima faccia è quella operativa e concreta di far vedere e poi raccogliere la mole di plastiche che galleggia sul mare e lo inquina e intossica. Dall’altro lato, «la plastica viene recuperata e una tranche l’abbiamo già consegnata ad un’associazione di Civitavecchia che sostiene il nostro progetto e che recupera il materiale inquinante, re-immettendolo nell’economia in diverse forme di riciclo e riutilizzo».

Cecilia, Simone e Francesco: «Ecco il nostro Back to life»

“Vorrei riscoprirmi capace di credere in me stesso”. “Vorrei la libertà di cui sento la mancanza”. Sono alcuni dei pensieri dei ragazzi che hanno iniziato l’esperienza dei 100 giorni di navigazione previsti dal progetto. I ragazzi a bordo sono seguiti dai servizi sociali del territorio di provenienza nelle regioni Campania, Sicilia, Lazio, Sardegna e Lombardia: li accomuna un disagio sociale che la pandemia ha solo acuito, ma che già era presente prima nel nostro Paese.

Ma cosa succede quando i ragazzi salgono a bordo: «Sulla barca cambiano un po’ di cose, inizia la fatica che deriva dallo stare in gruppo, una cosa a cui non ero abituato perché prima ero sempre chiuso in camera», racconta Simone. Questa avvenuta invece Francesco l’ha vissuta come una possibilità, oltre i soliti orizzonti della vita di tutti i giorni: «Questo progetto mi ha fatto scoprire un nuovo mondo, spero di diventare uno skipper, pensavo di fare 50 giorni di vacanza in mare ma in realtà è stato un percorso pieno di cose nuove scoperte, come l’inquinamento del mare».