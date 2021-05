Piano Scuola Estate: un' occasione sprecata

Mentre l’ Assessore all’Istruzione della Giunta della regione Calabria, Sandra Savaglio, scrive al Ministro Patrizio Bianchi per dire che «La scuola in Calabria naviga come una nave senza timone», evidenziando «La mancata interlocuzione tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale (Usr) nel momento più fervido per la scuola, quando si prepara al meglio per il nuovo anno, con le incombenze per l’organico docenti e personale Ata, e per l’ottimizzazione degli edifici scolastici e la riorganizzazione degli spazi», prendiamo atto che anche giugno è alle porte. Mese in cui il Piano Scuola Estate (PSE) dovrebbe entrare nella fase uno, quella definita dal MIUR del: “potenziamento degli apprendimenti”.

E se l’ interlocuzione tra la politica e l’ ufficio scolastico regionale langue l’ opportunità di “recuperare la socialità tra studenti, docenti e territorio” (punto 2 del PSE), in Calabria, non naviga in acque migliori.