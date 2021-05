«Il compito della nuova politica? Connettere solitudini virtuose»

Il rapporto tra il "politico" e il "sociale", in un Paese che per anni ha predicato l'autonomia del primo dal secondo, è tra i più complessi e articolati. Se, in mezzo, mettiamo anche il termine "comunità" la cosa si complica ancora di più. Il rischio, infatti, è declinare una parola oggi più che mai preziosa come comunità in quella deriva etico-politica che C. S. Lewis definiva «inner circle». Tutti ambiscono a stare dentro cerchie chiuse, ristrette, elitarie o presunte tali. Tutti ambiscono al potere. Ma questa non è comunità, è casomai disconnessione. E non è nemmeno politica.

Colpisce, quindi, il ritorno - che abbiamo raccontato in un'inchiesta, pubblicata sul numero di maggio di Vita - delle scuole di politica, fuori dai partiti e dalle loro «cerchie». Scuole che hanno al centro proprio l'idea di una comunità. Una Comunità di connessioni, come nel caso del gruppo di studio e lavoro coordinato da Francesco Occhetta SJ.

Un'aggregazione apartitica, plurale, «di volti, competenze e con un metodo» che propone riflessioni e dibattiti sui temi dell'agenda politica del Paese. Una comunità di persone disposte ad un confronto responsabile, strutturato su iniziative e incontri di formazione. Ogni incontro si compone di cinque momenti, ciascuno dei quali è fondamentale nel percorso di conoscenza reciproca e di coinvolgimento attivo che la proposta offre. L’esperienza, infatti, vuole privilegiare persone motivate e desiderose di coinvolgersi e mettersi in gioco.