Perché abbiamo bisogno del lobbying civico

Ammettiamolo: lobby è tra quei termini che pronunciamo sottovoce, se non per esprimere disappunto o diniego. Eppure, mai come in questi mesi emerge con forza la necessità di un dibattito, rigoroso e serio, su un fenomeno che riguarda sempre più da vicino il Terzo settore.

Un fenomeno che tocca aspetti decisivi delle dinamiche democratiche: la trasparenza. la rappresentanza d'interessi e la capacità di farli valere (advocacy) in sede di definizione dell'agenda politica. La democratizzazione del lobbying, spiega Alberto Alemanno, avvocato e autore del recente The Good lobby, in uscita giugno per i tipi delle Edizioni Tlon, è imprescindibile per creare una società più giusta, equa e democratica.

Per questo, va assolutamente considerato prioritario l'impegno per rafforzare la capacità degli enti del Terzo settore a “fare lobbying” dinanzi al potere incontrastato delle grandi aziende e, in secondo luogo, «per rendere più trasparente, responsabile e sostenibile il lobbying esercitato dalle aziende, più o meno virtuose, a cominciare dalle società benefit». Ridurre le asimmetrie informative e rendere meno opachi i processi del decision making sono presupposti ineludibili per rendere efficace un'azione di lobbying.