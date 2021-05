Stefano Di Carlo è il nuovo direttore generale di Msf

Trentino, classe 1979 Stefano Di Carlo (nella foto) è un biologo ed entra in Msf nel 2008: la prima missione come logista ad Haiti. Poi, nel tempo, ha ricoperto il ruolo di capo progetto in Nigeria e Niger e di capomissione in Repubblica Democratica del Congo e in Italia. Nel nostro paese Di Carlo ha guidato la missione Msf dal 2014 al 2016, realizzando diversi progetti di assistenza sanitaria e psicologica a migranti, rifugiati e richiedenti asilo, in collaborazione con le autorità sanitarie locali.

Dal 2016 a inizio 2021 Di Carlo ha diretto l’Unità Innovazione di Msf in Giappone, occupandosi di numerosi progetti, fra cui la creazione di un nuovo sistema di rifornimenti di aiuti umanitari in Asia e uno studio per prevenire l’ipotermia nei neonati.

«Negli ultimi 10 anni Msf è molto cambiata e oggi la sfida è equipaggiarsi per affrontare le crisi umanitarie del futuro, sempre più diverse e inaspettate, come stiamo sperimentando con il Covid-19. Per farlo occorre imparare e migliorare in continuazione, strutturandosi per essere sempre all’avanguardia», dichiara il neo direttore generale di Msf, Stefano Di Carlo.