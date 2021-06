«Prendiamo il toro per le corna»: la sfida della finanza d'impatto

«Puntare sull'impact è un dovere», insiste Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l'Italia, nel suo intervento dedicato al PNRR. La valutazione d'impatto è uno «strumento di management ex ante, durante ed ex post», non un mero criterio a posteriori per comunicare la bontà dei progetti.

Per questo, oggi, è possibile non solo rendicontare, ma mappare il modello. Cosa che ha fatto Sara De Carli nell'indagine sui sei fondi stricly impact specializzati in Italia: alimpact, Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, Oltre II Sicaf EuVEca S.p.A., Opes Italia Sicaf Euveca, Fondo Sì Social Impact, Social Fare Seed Srl. La sfida, osserva tra gli altri Luciano Balbo di Oltre Venture, è individuare per ogni azienda i driver di cambiamento, «definendo dei Kpi sociali specifici». Una sfida che Elena Casolari, partner & ceo di Opes Italia Sicaf Euveca, declina soprattutto sul talento e la leadership femminile attraverso una strategia di impatto inclusivo.

Dopo i fondi, gli Istituti i credito. Investimenti sostenibili, Esg, fondi filantropici mostrano che le banche hanno sempre più «fame d'impatto», come spiegano - nell'inchiesta di Marco Dotti - Marco Morganti, responsabile della direzione impact di Intesa Sanpaolo, Laura Penna, Head of Group Social Social Impact Banking di UniCredit, Rossana Brambilla, head of multi-asset and responsible investment di Sella Sgr.

Sono soprattutto Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica Sgr e il direttore generale di Federcasse Sergio Gatti a spiegare come l'impatto non possa più ridursi a una mera tattica, ma riguardi l'intera strategia di un gruppo bancario in termini che potremmo definire «olistici».

Fondi, Istituti di credito, ma anche finanza mutualistico-cooperativa, crowdfunding e microfinanza. Se Lorenzo Maria Alvaro, attraverso le parole del suo country manager Stefano Rossi, racconta come la francese Lista abbia alzato il sipario sul crowdfunding specializzato nell'impatto sociale, Francesco Dente censisce i 13 operatori italiani accreditati in un'esperienza oramai pronta a decollare: il microcredito d'impatto.

C'è poi la grande questione del mutualismo, che rappresenta un vero e proprio modello soprattutto con Coopfond di Legacoop. Racconta infatti il direttore generale Simone Gamberini che Coopfond «si è dato l'obiettivo di supportare la transizione e il riposizionamento strategico delle piccole e medie cooperative». Proprio attraverso l'impact.