Al via un ciclo di webinar sulla salute mentale dei minori nell'emergenza covid19

Il Webinar si conclude con una Sessione Formativa ECM dedicata ai farmacisti, che si svolgerà l’11 giugno dalle ore 12.30 alle 14.00, moderata da Elena Vecchioni, farmacista e referente In Farmacia per i Bambini a Verona e Provincia. Obiettivo è fornire una preparazione di base per un migliore ascolto e orientamento ai servizi sul territorio per le famiglie che si rivolgono in primis al farmacista. Relatori: Clara Mottinelli, Presidente di Federfarma Brescia e componente del Consiglio di Presidenza di Federfarma Nazionale, Giada Caudullo, Psicologa clinica, vice Presidente & Direttrice board scientifico-didattico Solgar Italia Multinutrient S.p.A. e Giovanni Scapagnini, MD, PhD –Professore ordinario di Nutrizione clinica Università degli Studi del Molise e Vice-Presidente Società Italiana di Nutraceutica. (Per informazioni e iscrizioni: info@mapyformazione.it).

Non esistono, attualmente, rilevazioni ufficiali a livello nazionale post-pandemia ma i segnali provenienti dagli esperti sono molto preoccupanti: suicidi, atti di autolesionismo, ansia sociale, disturbi alimentari e del sonno sono aumentati in maniera esponenziale. Secondo i dati della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia (SIMPIA), già prima della pandemia, 200 bambini e ragazzi su 1.000, avevano un disturbo neuropsichico, ovvero 1.890.000 minorenni, 5 su 1.000 venivano ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico. Numerosi ospedali lanciano l’allarme: Il Bambin Gesù di Roma dichiara 28% in più di casi di anoressia tra i 12 e i 14 anni e 25% in più di tentativi di suicidio e di autolesionismo. In un campione di 5 ospedali in Lombardia è raddoppiato il numero di accessi in Pronto Soccorso e richieste di ricovero per atti autolesivi e tentativi di suicidio da gennaio 2010 a gennaio 2021. L’Istituto Superiore di Sanità sta svolgendo uno studio a livello nazionale sul fenomeno.

La pandemia ha messo in luce tutte le fragilità latenti dei sistemi sanitari acuendo le criticità già in atto: lunghe liste di attesa negli ospedali, interventi chirurgici sospesi, ritardi nelle diagnosi e nelle cure. È questa la pesante eredità lasciata dalle due ondate di Covid-19 al sistema sanitario pubblico. I webinar proseguirannoil 10 settembre nell'ambito di Cosmofarma con un focus sulla tempestività nelle cure e nell’ospedalizzazione dei bambini: il ruolo della medicina del territorio e delle farmacie. Mentre, in ottobre, in collaborazione con il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, si svolgerà il webinar dedicato all'impegno di Aziende, Istituzioni, Farmacie per il raggiungimento del SDG3 e Best Practices di Welfare Aziendale.

Per maggiori informazioni www.infarmaciaperibambini.org e 02/54122917