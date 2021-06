La felicità: un progetto alla portata di tutti

Per prima cosa, bisogna trovare una definizione comune di felicità, fosse solo per liberarla da una dimensione esclusivamente privata o emozionale che ne limita il campo di indagine. «Che cos’è la felicità?» Si domanda retoricamente Sorgi «una chimera, un senso, un sentimento, un istante, un atteggiamento?». Potremmo definire la felicità, citando uno studio del 1976 condotto da Campbell, Converse e Rodgers, come la vicinanza o il divario tra le nostre ambizioni (economiche, relazionali, professionali, religiose) e ciò che siamo. E felicità è, seguendo questa enunciazione, anche la possibilità di sperare e aspirare a raggiungere ciò cui ambiamo. Allora come cucire l’ideale al reale, il tempo presente a quello futuro? Lavorando su tre pilastri che compongono una formula, tutt’altro che magica o misteriosa, per essere persone e comunità felici:

FE(felicità)=B(benessere)+R(relazioni)+F(futuro).

Benessere (e sostenibilità)

È ormai sapere condiviso che il termine "benessere" ha sempre meno a che fare con i soli indicatori economici, come il PIL ad esempio, e sempre più con una molteplicità di fattori, che sono fisici, materiali, psicologici, ambientali. Si assiste già da tempo a un ribaltamento di prospettiva, in cui più che a quello che si produce si presta attenzione al consumo, al reddito e alle conseguenti condizioni di vita delle persone, in famiglia, sul luogo di lavoro, in città. Lo dimostrano le 12 dimensioni del benessere stilate dal Bes dell’Istat e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per un mondo sostenibile, in cui si parla di salute, d’istruzione e formazione, di relazioni, di lavoro e conciliazione con i tempi della vita privata, d’innovazione e impatto ambientale, di gender equality e inclusione. Come si può essere felici se, come individui, imprese e istituzioni, non perseguiamo il benessere della collettività?

Relazioni (e fiducia)

Diversi studi hanno dimostrato che la condizione di felicità è strettamente legata alla qualità delle relazioni con gli altri. Non si tratta solo di rapporti amicali o familiari, ma di un’alterità che si estende fino ad abbracciare la politica, la scienza, la cultura, l’etica. Possiamo compiere delle azioni che ci aiutino a costruire e mantenere rapporti sani, imparando a perdonare o compiendo atti quotidiani di gentilezza, ma più di ogni altro aspetto, esercitando la fiducia in modo non istintivo, sia nell’atto di chiederla che in quello di darla. Sorgi evidenzia al riguardo l’esistenza di tre tipi di fiducia: personale – valoriale, normativo-istituzionale e logico-razionale, ognuno dei quali richiede l’adozione di comportamenti specifici, dall’empatia alla verità, dalla coerenza alla responsabilità, dal rispetto dei contratti alla competenza e professionalità...