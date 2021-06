Premio Angelo Ferro, un'edizione tutta in rosa

Un “Premio Angelo Ferro” tutto in rosa: sono tutte donne le cinque vincitrici della seconda edizione del riconoscimento assegnato dalla Fondazione Lucia Guderzo, in collaborazione con la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, alle persone con e senza disabilità che si sono distinte nel 2020 negli ambiti dello studio, della ricerca medica, dell’informazione e dell’impegno socio-culturale. Cinque protagoniste d’eccezione che, con grande determinazione, si sono impegnate per realizzare una società più giusta e inclusiva: per la sessione lavoro, l’avvocato Antonella Cappabianca di Roma; per la sessione studio, la dottoressa Francesca Donnarumma (Monza-Brianza); per la sessione vita, la maestra Mirella Roman Pasian di Prato (PN); per la sessione giornalismo, Maria Luisa Colledani de Il Sole 24 Ore ed infine per la sessione ricerca medica, la dott.ssa Grazia Pertile dell'Istituto Negrar Sacro Cuore di Verona.

«Voglio ringraziare e fare i complimenti alle cinque donne che, nonostante il complesso anno che tutti noi abbiamo dovuto affrontare, si sono distinte con grande passione e determinazione per il loro impegno sociale, lavorativo, per l’inclusione delle persone con disabilità, ma soprattutto per la capacità di superare le difficoltà dettate quotidianamente dalla sordocecità», dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus. «Con il Premio “Angelo Ferro” intendiamo ricordare e valorizzare l’impegno di una persona molto importante per il nostro territorio, che si è distinta per la sensibilità e l’esperienza nell’introduzione di metodologie ed approcci aziendalistici nell’ambito del non profit e nella ricerca di un compromesso sostenibile tra le esigenze della comunità e il rispetto dei criteri economici», dice Davide Cervellin, Presidente della Fondazione Lucia Guderzo (in foto, i due presidenti). «Voglio quindi ringraziare le protagoniste di questa edizione, che con determinazione hanno saputo dare il massimo in ogni ambito della loro vita, rappresentando un esempio per tutti noi».

Il premio consiste in un angelo d’argento con un piede sopra una sfera che simboleggia il mondo, che con la mano destra regge un ciclamino. L’opera è realizzata dal maestro Luciano Brollo di Spinea (VE). Il Premio è dedicato alla memoria di Angelo Ferro, ex Presidente della Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova: un uomo che vedeva nella disabilità e nella longevità elementi di forza, capaci di trasformarsi in leve per l’economia. La cerimonia di premiazione - prevista nel mese di dicembre 2020 e posticipata per la pandemia - si è svolta il 2 giugno 2021, nella cornice del Ristorante Miravalle di Arquà Petrarca (PD). Nel corso dell’iniziativa, è stato inoltre presentato il libro “Cambiamenti” di Davide Cervellin, Presidente della Fondazione Lucia Guderzo.

Di seguito i profili delle cinque vincitrici del Premio “Angelo Ferro” 2020.

Francesca Donnarumma, 27 anni e ha una laurea in Giurisprudenza, ha fatto pratica forense ed ha frequentato un master sulle moderne tecniche in criminologia. Francesca è una giovane utente sordocieca della Lega del Filo d’Oro: grazie ad una padronanza assoluta del braille e dei mezzi informatici e alla dimestichezza acquisita con mezzi come il tablet Braille Sense Polaris è riuscita a superare le difficoltà e a raggiungere questi importanti traguardi. Per questo motivo, la giuria della Fondazione non ha esitato a conferirle il premio per lo Studio Angelo Ferro 2020.

Antonella Cappabianca, 42 anni, avvocato affermato e mamma di una bambina, laurea in giurisprudenza presso l'Università Guido Carli di Roma e un Master di secondo livello in economia pubblica conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma. Antonella, cieca dalla nascita, occupa una posizione di rilievo presso la Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con qualifica di funzionario responsabile del procedimento. Per questi motivi la giuria non ha avuto dubbi nell’assegnarle il premio per il Lavoro.

Il premio Angelo Ferro per la Vita è stato assegnato invece a Mirella Roman Ross di Pasian, specializzata nell’insegnamento ai bambini ciechi presso l’Istituto Romagnoli. Ha svolto, per alcuni anni, anche l’attività di insegnante di sostegno ed ha tenuto numerosi corsi sul braille e sui metodi più efficaci per la didattica agli alunni non vedenti. Coltiva molte passioni e grazie all’uso del pc e del tablet braille Polaris compie diverse ricerche, letture e corrispondenze.

Per la Ricerca medica, il premio è stato conferito alla dott.ssa Grazia Pertile. Laureata in medicina e chirurgia con una specializzazione in Oculistica, è stata membro dell’equipe della Clinica Oculistica al Middelheim Hospital di Anversa dove ha potuto specializzarsi nel trattamento di gravi patologie retiniche. Questo ospedale rappresenta un centro di riferimento internazionale per i casi complessi quali la traumatologia oculare, le recidive di distacco di retina, la retinopatia del prematuro e la degenerazione maculare senile. Grazie alla grande esperienza acquisita in questo settore, assieme alla sua equipe, ha potuto studiare nuovi approcci terapeutici alle malattie oculari e all’uso innovativo di uno strumento come Oct (tomografia a coerenza ottica), che permette la valutazione in vivo della retina.

Il premio Angelo Ferro per il Giornalismo è stato assegnato a Maria Luisa Colledani, giornalista de Il Sole 24 Ore, che si è distinta nel suo lavoro per l’attenzione e la sensibilità con le quali ha trattato le diverse tematiche legate alla disabilità.