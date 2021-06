Voci di povertà durante la pandemia: un documentario racconta difficoltà e speranze delle famiglie

Perdita del lavoro, case troppo piccole per vivere in maniera dignitosa, impossibilità ad acquistare cibo e beni di prima necessità, a pagare l’affitto e le bollette. Sono queste le storie di difficoltà per la crisi economico-sociale, acuita dalla pandemia, che mamme e papà raccontano nel documentario Andrà tutto bene? Voci di povertà durante la pandemia realizzato da FABRICA, centro di ricerca sulla comunicazione, per la Fondazione L’Albero della Vita Onlus.

Sono famiglie che vivono nell’area milanese e che L’Albero della Vita supporta con sostegno economico, materiale, educativo, relazionale. Nei racconti di questi genitori e figli l’incertezza per il presente è però accompagnata da sogni e speranze, dal desiderio di cambiare la propria condizione di vita e avere la possibilità di costruirsi un futuro migliore.

Il documentario sarà presentato in anteprima sabato 12 giugno 2021 presso l’Arena Milano Est (Via Pitteri 58/60, Milano) alle ore 20. La serata è organizzata nell’osservanza delle misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, sul sito della Fondazione L’Albero della Vita al seguente link: alberodellavita.org/docufilm/. Ciascun iscritto riceverà un biglietto elettronico da presentare la sera dell’evento, equivalente a un posto assegnato.

Alla presentazione del film interverranno rappresentanti delle istituzioni, giornalisti ed esperti che daranno il proprio contributo sull’argomento. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Rai Elena Scarrone e vedrà la partecipazione di: Isabella Catapano – Direttore Generale di Fondazione L’Albero della Vita

Fabrica – Centro di ricerca sulla comunicazione, Gabriele Rabaiotti – Assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano (invitato), Alessandra Locatelli – Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia, Diana De Marchi – Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, Francesca Cenci – Psicologa, psicoterapeuta, psicologa dello sport. Ha scritto “Relazioni e famiglia ai tempi del Covid” per dare un supporto concreto durante l’emergenza sanitaria, l’e-book è stato reso disponibile gratuitamente come gesto di solidarietà.

Franco Dassisti - Giornalista e critico cinematografico. Collabora per il cinema con Radio 24, è il curatore della rassegna cinematografica di Arena Milano Est.