Che cosa c'entra la società civile con l'azzardo di Stato?

Gli artisti – si legge testualmente nel comunicato dell’Agenzia - «dovranno proporre un'opera di arte figurativa, ispirandosi all'impegno profuso dagli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale e il benessere degli individui diversamente abili». Così, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ritiene «fondamentale, in tale contesto, è il coinvolgimento della società civile e dei suoi corpi intermedi, specialmente nei settori in cui maggiore è l’impegno civico e sociale a difesa dei valori costituzionali dell’eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale».

Dopo il colossale flop delle campagne sul "gioco responsabile", messe a nudo proprio dalla società civile, l'ADM ritiene, evidentemente, vi sia un problema reputazionale (finalmente!) per il settore del gambling, ma declina (ahinoi!) questo problema secondo il più tipico dei bias: in termini di comunicazione. E di conseguenza si muove. Il tema ovviamente - come ha ribadito Fiasco, ma come ha anche scritto da un diverso punto di vista Alessio Crisantemi nel suo documentato editoriale per GiocoNews - è più ampio e riguarda l'intera ridefinizione post-pandemia del settore.