L’assorbente ha assorbito l’Iva

L’iniziativa ha l’appoggio del Comune di Milano e, ricorda l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti in occasione del lancio in una farmacia milanese del Gruppo «speriamo possa fare scuola. Ma vorremmo anche insieme ad altri grandi comuni richiamare il Governo e il premier Draghi alla necessità di una legge per ridurre l’Iva su un bene primario. Si tratta di una misura importante». Rabaiotti ricorda anche come le farmacie «abbiano dimostrato di essere una realtà importante anche durante il lockdown, come punti di riferimento tra la casa e l’ospedale. Questa mossa di azzerare l’Iva che va oltre la richiesta di una riduzione è un segnale forte che spero venga colto».

Le campagne in corso, come quella di Weworld lanciata lo scorso anno (ne abbiamo scritto qui ) hanno l’obiettivo di ridurre l’Iva sugli assorbonti igienici femminili portandola al 5%, ma soprattutto mira a favorire l’uguaglianza di genere, dal momento che al centro dell’iniziativa vi sono prodotti necessari che nel corso della vita di una donna comportano un costo significativo nelle economie personali. A livello europeo le normative permettono, dal 2006, agli stati membri di ridurre questa imposta, Francia e Germania, come Uk e Scozia, hanno varato leggi di abolizione o riduzione dell’Iva, l’Italia insieme ad altre nazioni continua ad applicare l’aliquota più alta

Come rimarca Diana De Marchi, presidente della Commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano si tratta di una «battaglia che si sta facendo e che finalmente sta emergendo. Occorre superare il tabù delle mestruazioni. È un tema straordinariamente importante e questo azzeramento è un segnale molto forte. Ma dobbiamo continuare a fare sensibilizzazione sul tema delle disuguaglianze di genere». Un’azione che vuole sollecitare la politica chiamata a livello nazionale a lavorare per la riduzione dell’aliquota Iva. De Marchi ricorda anche che «l’azzeramento dell’Iva supera la richiesta della mozione presentata in Consiglio comunale insieme alla collega Alice Arienta. In questa campagna per superare la Tampon Tax Milano c’è» conclude De Marchi.

Nell'immagine in apertura, da sx Rabaiotti, De Marchi, Furia