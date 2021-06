Stefano Granata nuovo presidente di Aiccon

Piano Scuola Estate: rammendo o inizio del dopo? Il Piano Scuola Estate deve certamente rispondere ai bisogni ma innanzitutto deve farsi preferire. Il Piano si misurerà non solo sulla capacità del sistema di attivarsi ma soprattutto sulla qualità dell’inclusione dei soggetti che parteciperanno. Questo Piano è qualcosa che potrà avere speranza se si dice subito che non finisce qua: questa è una politica che prova a disegnare l’inizio del dopo. Il ruolo del Terzo settore non è fare il gestore ma mettere in campo una natura diversa di beni e servizi educativi: non fare cose sociali, ma ambire a farle in maniera relazionale.