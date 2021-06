Pubblicati gli elenchi del 5 per mille 2020

I nomi sono gli stessi dell’edizione 2019, l’ordine pure. Da rilevare c’è la crescita importante della Lega del Filo d’Oro sia per firme (+21.809 firme) sia per importo (+1.037.460,98 euro): se per importo la crescita è diffusa, con Airc che cresce di quasi 2 milioni di euro) per le firme si tratta dell’unico caso all’interno della top10. La seconda parte della top20 è tutta dominata dalla sanità, ad eccezione di Unicef e Fai, che scende però dalla 19esima alla 20esima posizione.

L’importo redistribuito alle big in maniera proporzionale dopo la ripartizione degli importi inferiori a 100 euro, non erogati quest’anno per la prima volta, varia dai 4.602,28 euro per Emergency agli 0 euro dello IEO. In generale, si arriva quindi a pochi euro per le associazioni di volontariato che scendono davvero a decine di euro per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria.