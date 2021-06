La "lotteria geografica" delle risorse per l'infanzia

L’allocazione di adeguate risorse all’infanzia e all’adolescenza - com’è facile intuire - riveste un’importanza enorme nel garantire a tutti i bambini e a tutti gli adolescenti l’effettiva attuazione dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) e dai suoi Protocolli opzionali. Non solo: soltanto sapendo il quanto si aveva a disposizione, si può valutare il come quelle risorse sono state spese. Tanto che il Comitato ONU ha manifestato più volte la preoccupazione per il fatto che la CRC in Italia non sia applicata al massimo livello consentito dalle risorse disponibili. Non un tema di quantità, quindi, ma di efficacia della spesa.

Da anni ci diciamo quanto sia difficile in Italia avere uno sguardo complessivo sulle risorse destinate a infanzia e adolescenza, per il loro essere disseminate su varie azioni, vari interventi, vari ministeri, spesso più con la logica dei bonus che delle misure strutturali. Un primo rilevante tentativo di fare ordine in questo quadro complesso è stato realizzato nel 2015 dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con la pubblicazione Disordiniamo!, da cui emergeva chiaramente la preoccupante tendenza all’ampliamento dei divari territoriali nella spesa sociale pro capite, contestualmente all’ingente riduzione dei trasferimenti centrali a favore dei Comuni. Già quello studio ha identificato 200 capitoli di spesa iscritti nei bilanci di 8 Ministeri e 19 Centri di responsabilità. Ricostruire tutte le linee di finanziamento destinate ai minori e quanto, identificare l’ammontare di tutte le risorse pubbliche spese per i minorenni e farne una valutazione d’impatto è però fondamentale. Ed è tanto più urgente in un momento in cui, finalmente, il punto non è la carenza delle risorse: vedi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che deve programmare l’investimento di oltre 200 miliardi per i prossimi 5 anni e che contiene importanti voci e fondi correlati all’infanzia e all’adolescenza, vedi la programmazione dei POR e PON per i prossimi sette anni, vedi la Child Guarantee che il Consiglio europeo adotterà proprio il 14 giugno.

Il tre ambiti del dossier

Con questo Dossier quindi il Gruppo CRC ha l’ambizione di stimolare l’avvio di una riflessione tra le istituzioni competenti ad ogni livello di governo affinché assumano un impegno in tema di investimenti, monitoraggio e valutazione di impatto dei fondi pubblici sulle persone di minore età. Tre le sezioni: una ricognizione dei fondi europei della Programmazione 2014-2020 riconducibili ad infanzia e adolescenza; un approfondimento sugli investimenti per le politiche sociali correlati alle persone di minore età; uno sulle risorse destinate per lo ZeroSei e l’educazione della prima infanzia.

Senza voler anticipare i dati e l’analisi del dossier, quali sono a grandi linee le conclusioni che possiamo trarre?

Se andiamo a sommare i vari fondi UE trasferiti sui territori per infanzia e adolescenza, otteniamo un quadro differenziato tra le Regioni italiane: si va dagli 85 euro pro capite di cui ha beneficiato un ragazzino residente in Emilia Romagna ai 478 euro di uno che vive in Calabria. La mappatura mette in evidenza una maggiore concentrazione di risorse europee nelle Regioni del Sud, eppure, annota il rapporto, «proprio nelle Regioni del Sud le politiche dedicate a infanzia e adolescenza basate sul trasferimento dei fondi, in assenza di una strategia organica, di una governance e di una capacità amministrativa adeguate, non siano state di per sé risolutive» e «purtroppo non ha generato interventi qualitativamente validi in grado di ridurre efficacemente i “divari di cittadinanza”». Ecco quindi la prima conclusione: «Le politiche per l’infanzia e l’adolescenza finanziate dalle risorse aggiuntive nazionali ed europee finalizzate ad aumentare la coesione sociale e territoriale non sono apparse complessivamente sufficienti ad imprimere una significativa riduzione dei divari regionali presenti nel nostro Paese, in termini di offerta di servizi per questo target di popolazione».