La politica attuale non ha bisogno del Terzo settore, per questo va ripensata

Il terzo problema è di cornice: se la politica è pensata come la descrive nel modo "tradizionalmente corretto" davvero c’è poco spazio. Diciamolo con una battuta: sulla questione della disabilità non si vincono e non si perdono le elezioni, ma come possiamo negare che la questione della disabilità sia una questione politica?

Pensare “politicamente” la questione della disabilità - è un esempio, ne potremmo fare molti altri - comporterebbe un ripensamento completo del modo di organizzare la società, la vita quotidiana, l’economia, le priorità del Paese, i criteri di valutazione dello sviluppo. Problemi politici di questo tipo finiscono nell’imbuto elettorale, dove si pesa ogni voto. Ma questo “imbuto” è solo il sintomo di un modo di pensare la politica. Se, alla fine, quello che conta è quello che avviene in Parlamento o al Governo, come se tutto ciò che accade prima, dopo o malgrado o in assenza delle famose decisioni del potere politico… non fosse politica.

Se è così, la strada che si può percorrere è poca. Anche perché, in questa visione tradizionale, è contenuta l'idea di una certa "minorità" dei cittadini. D’altronde, tra i padri della Rivoluzione Francese e americana era chiaro il tema: il sistema rappresentativo viene visto come alternativa a cittadini… troppo attivi.

C’è un pregiudizio di fondo che vede i cittadini incapaci di occuparsi dell’interesse generale. Ne consegue l’idea che il Terzo settore porti alla politica l’umanità, le relazioni: una sorta di proiezione degli stigmi della femminilità. Dalla parte della politica si fa sedere la competenza, la virtù, la forza. Dalla parte del Terzo settore: l’umanità. C’è qualcosa che non va in tutto questo. Non va il modo in cui pensiamo "la politica" e il rapporto tra i cittadini e la politica...

Il populismo, come conseguenza di questa tematica di lungo periodo, ci dice che c’è un problema nel rapporto tra le élites politiche e i cittadini comuni. Un problema che non è stato risolto e che non risolveremo mai se penseremo la politica in questi termini.

Dobbiamo ridefinire i termini stessi della politica. Pensiamo alla politica come un’unica arena, quella elettorale, ma ce ne sono almeno altre due. L’arena del dibattito pubblico, in cui si definiscono le priorità e i valori, e in cui cambiano gli atteggiamenti e i comportamenti concreti delle persone. C’è, poi, l’arena delle politiche pubbliche: lo spazio dove le cose devono accadere, per lo meno le cose che mostrano il volto quotidiano della democrazia.

Il misconoscimento che l’ambito delle politiche pubbliche e del dibattito pubblico sia una dimensione politica porta a marginalizzare e sottovalutare ciò che possono fare i cittadini attivi che si formano nelle esperienze di Terzo settore.

Giuliano Amato pone dunque un plesso di problemi urgenti e seri. Temo, però, sia una questione ancora più seria - e di conseguenza ancora più urgente - di come lui la pone.

Testo raccolto da Marco Dotti