EIT Food, una grande opportunità per le regioni in ritardo sull'innovazione in agricoltura

L’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari e l’Impact Hub Siracusa sono stati incaricati di svolgere il ruolo di hub italiano di EIT Food (uno specifico settore dell’European Institute of Innovation & Technology) per il triennio 2021-2023. L'iniziativa portata avanti dall’organismo dell’Unione Europea punta all’innovazione alimentare in ambito europeo, lavorando per rendere la filiera agroalimentare più sostenibile, sana e affidabile. Si tratta di un’occasione importante non solo per la Puglia e la Sicilia, storicamente vocate all’agricoltura e all’innovazione del comparto agroalimentare, ma più in generale per tutte le regioni italiane che risultano in ritardo nella capacità di innovare il settore: parliamo di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.