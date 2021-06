«Quando sei in strada, non ti distrarre e Guida X bene»

Dalla guida in stato di ebrezza alla distrazione: tanti i comportamenti scorretti e pericolosi assunti da chi è in strada in auto, moto, in bicicletta o a piedi. Oltre alla ripertura e in vista dell'esodo estivo, con "GUIDA X BENE" i volontari Anpas promuoveranno le buone pratiche da adottare in strada attraverso dimostrazioni pratiche e interattive sui livelli di consapevolezza del target di piazza, con l’illustrazione di pericoli e soluzioni correttive per contrastare i comportamenti scorretti e dannosi per la salute delle persone (come il consumo di alcol o l'uso improprio dei cellulari alla guida).