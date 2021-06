Desacrè, l'arte del riciclo sartoriale si fa moda

L’ecodesign, tuttavia, rappresenta il core-business di Desacrè. La cooperativa nuorese, al momento, è l’unica realtà in Sardegna ad aver ideato un circuito virtuoso che lega in maniera indissolubile artigianato artistico ed ecosostenibilità. Le socie hanno come obiettivo primario la creazione di accessori unici e di design con una percentuale di materia prima acquistata inferiore al 20%. Questo sistema, tra l’altro, consente alle imprese e agli enti che utilizzano teloni in pvc per scopi pubblicitari lo smaltimento a costo zero, e al contempo permette alle designer di avere materia prima senza costi aggiuntivi. «Spesso – confida Viviana – gli stessi fornitori utilizzano i servizi della nostra cooperativa per produrre merchandising ecosostenibile dai loro stessi materiali di scarto».

Oltre ai prodotti moda, Desacrè si occupa di servizi didattici. Allo stato attuale, le socie sono concentrate su progetti scolastici di alternanza scuola-lavoro, su tirocini d’inclusione del progetto sprar del Comune di Nuoro e su laboratori dedicati a soggetti svantaggiati con rapporto di uno a uno. L’obiettivo è quello di incrementare questa attività proponendo pacchetti per il doposcuola e percorsi didattici strutturati per adulti. Un altro servizio che verrà sviluppato riguarda la sfera dell’ospitalità. «A breve attiveremo una piccola struttura ricettiva al terzo piano dello stabile», annuncia la presidente. «Questo servizio permetterà di ampliare le attività perché ci rivolgeremo anche ai turisti e viaggiatori, offrendo loro l’alloggio e nuove esperienze basate sui principi dell’ecosostenibilità (laboratori di riciclo, workshop sulle erbe medicinali e spontanee, tour alternativi della città con mezzi elettrici). Sarà possibile inoltre attivare delle residenze artistiche all’interno dell’edificio».

Un altro servizio che la cooperativa vorrebbe offrire è l’attivazione di uno spazio co-working, un luogo multifunzionale da condividere con le Associazioni che si occupano di disturbi dell’apprendimento, dislessia, doposcuola, pratiche olistiche, naturopatia, in cui poter organizzare periodicamente mostre d’arte.