Segni particolari: ospitalità

Tra le parole che le recensioni post vacanza consegnano c’è da sempre la valutazione dell’ ospitalità come valore aggiunto, capace di descrivere, molto spesso l’ intero patrimonio, materiale e immateriale, che la vacanza restituisce al viaggiatore.

Ma «ospitare non è solo offrire un posto in cui dormire, ma è divulgare conoscenza, far vivere esperienze, condividere idee e culture».

Questa definizione la si legge nella home page del sito che racconta il Festival dell’ Ospitalità «Un evento per ispirare il futuro» che, dal 2015 si svolge regolarmente tra settembre e ottobre a Nicotera: cittadina in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, sul confine tra la Costa degli dei e quella Viola il cui centro storico è un affaccio tra il promontorio di Capo Vaticano e le gru del Porto commerciale di Gioia Tauro, e che allunga lo sguardo fino allo Stretto di Messina.