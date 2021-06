UE e Recovery Plan, finanziamenti senza precedenti per il rilancio del Terzo Settore

Lo scopo del Master è formare professionisti, interni ed esterni alle organizzazioni, che sfruttino questo vento favorevole per accedere con successo alle nuove opportunità di finanziamenti UE e anche a quelle collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel Master saranno approfonditi i contenuti e la modulistica legati alla nuova programmazione comunitaria e in particolare ai programmi più interessanti per le realtà del terzo settore e dell’economia civile: Creative Europe, Erasmus Plus, Horizon, LIFE e il nuovo Mercato Unico - UE Single Market (che raggruppa sei programmi diversi, incluso COSME).

«I fondi per la ripartenza e per costruire un futuro più sostenibile, coeso e anche più tecnologico ora ci sono, ma bisogna avere le competenze e gli strumenti adatti per accedere in modo efficace alle risorse messe a disposizione della Commissione Europea e anche dall’Italia», spiega Chiara Pennasi, Direttore di Fondazione Triulza. «Questo momento rappresenta una grande opportunità per le organizzazioni del Terzo Settore e dell'Economia Civile: se impostano ora nel modo giusto la loro strategia all'europrogettazione, hanno davanti sette anni per presentare progetti e attingere risorse che servono a fare sviluppo e innovazione e dare un valore aggiunto a tutto il sistema europeo. La progettazione europea è anche utilissima per declinare la progettualità finanziata a livello indiretto, dall’Italia, e finalizzata a sostenere specifiche attività e iniziative territoriali delle organizzazioni», sottolinea Pennasi. «Infine questo Master è un valido strumento per formare figure professionali esperte in europrogettazione e nella ricerca di finanziamenti UE spendibili nell’ambito delle consulenze, dell’autoimprenditorialità o all’interno di cooperative, consorzi e organizzazione del terzo settore», conclude Chiara Pennasi.

Il percorso si svolgerà in modalità online dal 1 Ottobre al 3 Dicembre 2021 attraverso due moduli: modulo classroom di 60 ore di approfondimenti tematici; modulo di exercises di 24 ore seguiti da tutor specializzati. Ci sarà la possibilità di svolgere, in modo facoltativo, uno stage presso ETS e cooperative interessate. La valutazione delle candidature si terrà in tre step - 15 luglio, 24 agosto e 15 settembre – e fino a esaurimento posti.



Informazioni e approfondimenti su costi e modalità di partecipazione: fondazionetriulza.org

Il “Master in Europrogettazione per il Terzo Settore BEEurope” è una delle azioni del progetto “BEEurope. Bet on European Energies” promosso da Fondazione Triulza in partnership con Fondazione Cariplo per favorire l'internazionalizzazione del Terzo Settore, attraverso l'accesso a reti e finanziamenti europei. Il progetto prevede un percorso di capacity building per rafforzare le competenze e il ruolo delle organizzazioni del Terzo Settore anche attraverso la partecipazione alle principali call europee e internazionali.