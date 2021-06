Voglia di vacanza: previsti 11 mln di vacanzieri in più del 2020

Il peso della pandemia si fa ancora sentire sulla destinazione scelta dagli italiani: 9 famiglie su 10 rimarranno nel territorio nazionale e solo l’11% degli intervistati dichiara di scegliere l’estero, pari a circa 4,5 milioni di italiani. Tra le motivazioni che più pesano, citata dal 73%, c’è proprio la pandemia, un dato che non si discosta da quel 75% che giustificava in questo modo la propria permanenza in Italia nel 2020. Anche se, ha sottolineato Russo «se il vaccino ci rende più sereni, gli italiani sanno che c’è ancora la necessità di tenere alta la guardia e che non siamo ancora al “liberi tutti”».

Per chi, comunque, punta a varcare i confini si pensa alla Grecia come prima meta scelta, poi Spagna e Francia. Mentre per chi rimane in Itaia, c’è la determinazione di cambiare regione: 72% (contro il 65% del 2020, quando gli italiani avevano ancora di più ridotto la loro mobilità). Tra le regioni più scelte al primo posto Puglia, poi Sicilia e Toscana, anche se chi cresce di più rispetto al 2020 è la Sicilia, seguita da Toscana e Puglia.

Per quanto riguarda il mood con cui gli italiani affronteranno la vacanza l’indagine rivela che lo smart working andrà in vacanza, giacché il 62% dei villeggianti dichiara che userà pc o tablet per studio e lavoro. Si torna a pranzare e cenare al ristorante, si va a mostre e musei e si torna a anche al cinema. E anche un’altra abitudine dei giorni del lockdown viene in vacanza con noi: l’idea di prendersi cura della propria salute fisica e mentale. «I vacanzieri pensano di fare più sport degli anni precedenti, di partecipare di più a funzioni religiose, meditare, passeggiare in luoghi isolati e leggere» osserva Russo.

Al di là delle previsioni dell’indagine nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i primi dati raccolti “sul campo” da Robintur Travel Group (circa 300 agenzie di viaggi dirette e indirette con le insegne Robintur e Viaggi Coop). Le vendite 2021 in agenzia sono ripartite da fine aprile e stanno arrivando all’incirca alla metà di quelle, pre-Covid, del 2019. Le vendite cumulate al 13 giugno sono però ancora solo al 15% del 2019, ma superano quelle dello stesso periodo del 2020. L’Osservatorio sull’andamento delle vendite di Robintur – che monitora circa 100 punti vendita diretti sul territorio nazionale – dimostra come gli italiani stiano nuovamente pensando alle vacanze ma, stando i limiti attuali agli spostamenti, solo il 20% delle vendite riguarda l’estero e l’Italia resta, quindi, la meta preferita con la Sardegna in cima alle preferenze degli italiani.