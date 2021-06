Daniele Lorenzi è il nuovo Presidente di Arci

Cosa prevede il Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Servizio civile Nel testo è inserito un investimento di 60 milioni in tre anni per l’ampliamento delle competenze digitali di base e di 250 milioni per i progetti ordinari, che si aggiungono ai 400 milioni già inseriti nel bilancio statale. Le considerazioni di Licio Palazzini, presidente di Cnesc