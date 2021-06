Guerre Stellari, Cenerentola, I tre porcellini: con Luciano Canova l’economia diventa una favola

Cenerentola e il gender pay gap

Nell’ultimo capito c’è spazio anche per Cenerentola, «la colf peggio pagata dell’universo che vive una storia di riscatto decisamente oltre i limiti della magia». Canova l’ha usata come caso emblematico per illustrare il ruolo che ha la disuguaglianza nel favorire o meno chi sogna una vita di opportunità. E per spiegare, dati alla mano, perché c’è molto da fare molto per colmare quel gender gap che penalizza le donne di tutto il mondo e che, tutto sommato, fa provare anche un po’ di comprensione per le strategie razionali di investimento della perfida matrigna che, nella corsa al potere del regno, come un’investitrice razionale, punta sulle sue due figlie diversificando per accaparrarsi il regno.