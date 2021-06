Daniele Lorenzi: «La mia "nuova" Arci con lo spirito di Tom Benetollo»

Com'è nata la sua candidatura?

Sono in pensione da quattro anni. Sinceramente ero tornato ormai nel Veneto. Naturalmente ho sempre avuto nel cuore l'associazione ma non ho mai pensato di fare il presidente. Ero a fare il mio orto e ho ricevuto la chiamata. Mi è stato chiesto la disponibilità. Ho accettato.

Cosa l'ha portata ad accettare?

Sono stato in Arci 40 anni. Ero responsabile delle politiche organizzative ed economiche. La carriera da dirigente l'ho cominciata nel 75 come responsabile culturale all'Arci Padova, nel 77 ero presidente regionale Veneto e nel 78 sono entrato in direzione nazionale. Nel 1986 sono entrato in segreteria nazionale. Insomma ho vissuto tutte le stagioni e le fasi dell'associazione. Dal circuito alternativo di Dario Fo fino alla programmazione culturale sul territorio. Non avrei mai potuto rifiutare anche se ho sempre lavorato nell'ombra e lavorare al sole non mi piace molto. Ma se è necessario lo faccio.

Che Arci vorrebbe per il futuro?

Porto nel cuore alcuni passaggi della vita di Arci in particolare. La nascita dell'Arci Civile con Menduni alla fine degli anni 80. Il periodo in cui Arci lancia il suo impegno civile, quando nascono Legambiente, Arci Gay, Arci Gola e Arci Lucciola. Tantissimi investimenti, alcuni dei quali esistono ancora oggi. E poi il confronto con i movimenti, come quello per la Pace, dell'Arci di Benetollo, quando Arci comincia a dialogare con tutti. L'Arci che io vorrei è un associazione che riparte da qui: impegno civile e dialogo.

E dal punto di vista concreto quali battaglie pensa siano centrali?

Sicuramente lo Ius soli. Andrò dai vertici dei partiti nazionali, dal PD, a dire che quando si parla di ius soli è la loro classe dirigente che non ha ancora capito non la gente. È un fatto culturale. Come per la Legge Zan. Sono temi che vanno discussi. Abbiamo più un milione di soci e oltre 4.600 circoli. Quando abbiamo fatto Arci Gay si pensa che fosse facile? No, abbiamo dovuto spiegarlo ai nostri soci. Va fatto un lavoro culturale serio e capillare.

Siamo alla fine dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Come ci arriva Arci?

Certamente il colpo è stato duro, anche perché i nostri circoli si occupano di spettacolo e musica. Oggi l'attività sta ripartendo e abbiamo perso pochissimi circoli, quasi tutti hanno rinnovato l'adesione e adesso ricominceremo a fare i soci e faremo i conti. Mi sono già messo in contatto con Siae e il Ministero della Cultura perché voglio aprire un confronto e capire cosa si pensa di fare rispetto a questo settore.

Vita, insieme al Csv di Padova, sta lanciando la candidatura del volontariato come bene immateriale dell'Unesco. Che ne pensa?

Per me, che sono vecchio e vengo da quando le case del popolo erano rette esclusivamente da volontari e la mia cultura è quelle delle società di mutuo soccorso dove la solidarietà per diventare attiva si basava sul volontariato. Quindi sono assolutamente d'accordo. Sposo la causa e firmerò l'appello. Ma bisogna dirsi che il volontariato non basta riconoscerlo. Bisogna anche capirlo. Ha cambiato volto, si esprime in forme differenti. E su queste forse bisognerebbe entrare nel merito ed evitare che qualcuno faccia il furbo.