Per Napoli un anno di Paranza vale quasi 33 milioni di euro

Il 41% di loro spende mezza giornata al Rione Sanità, il 12% l’intera giornata, il 51% dorme almeno una notte a Napoli e sceglie di pernottare nel centro storico; il 27% dorme tre notti a Napoli, e il 13% oltre 5 notti «anche in questo caso», aggiunge Maraviglia, «sono evidenti le ricadute economiche positive». La spesa media al Rione Sanità di un visitatore è di 41 euro circa. Considerando la spesa per i dipendenti della Paranza (528mila euro), le spese in beni e servizi della Paranza (224mila euro) e la quota annuale degli investimenti infrastrutturali realizzati nell’arco dei dieci anni (113mila euro), si raggiunge un ammontare complessivo di 21,896 milioni di euro nel 2018, pari all’impatto economico diretto.

Gli impatti indiretti

Ma l’impatto economico genera effetti indiretti con dei legami di causa-effetto che la letteratura stima attraverso funzioni economiche, nel caso delle Catacombe è stato adoperato un moltiplicatore prudenziale di 1,5, ovvero che per ogni euro di spesa netta attivato dai visitatori delle Catacombe si generano nel territorio della città di Napoli effetti economici totali pari a 1,5 euro: moltiplicando l’impatto economico generato dalle Catacombe pari a 21,896 milioni di euro per il moltiplicatore 1,5 si ottiene l’impatto economico complessivo, stimato per il 2018 pari a 32,844 milioni di euro.