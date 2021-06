Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile: al via la seconda Call

Al via "Mille voci per comprendere" Fondazione Cariplo chiama le organizzazioni non profit lombarde e piemontesi per candidarsi a sviluppare insieme conoscenza e condividerla, per il bene di tutti. «Conoscere gli enti del Terzo Settore è fondamentale per sostenerli con interventi e strategie adeguate che consentano di arrivare vicino alle persone», osserva il presidente Fosti. Tempo fino al 20 luglio per comunicare la disponibilità a far parte del campione