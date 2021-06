Terzjus Report 2021, il primo Rapporto sulla legislazione del Terzo settore

Si parte quindi anche e soprattutto dal basso, dalle sollecitazioni dei soci che hanno dato vita a Terzjus, dalle difficoltà concrete che tutti i giorni gli operatori e dirigenti del Terzo Settore affrontano, dai progetti delle tante realtà associative cooperative e di volontariato, dai cittadini beneficiari, facendo squadra con il Comitato scientifico di Terzjus, guidato da Antonio Fici e un network di accademici e professionisti giuridici, finanziari, economiche sociali. Nessuno è stato lasciato indietro in questo anno. E che si tratti delle difficoltà dell’associazione sportiva amatoriale o della coprogrammazione e coprogettazione degli Enti del Terzo Settore in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, tutti gli argomenti hanno trovato la stessa dignità di discussione, in un racconto costante di approfondimento e inclusione, grazie anche allo sguardo a 360 gradi del Segretario Generale di Terzjus, Gabriele Sepio.

Nel Terzjus Report 2021 “Riforma in movimento",- che contiene anche la survey digitale messa in opera insieme ad Italia non profit,- e realizzato con il supporto di Fondazione Cariplo, Fondazione Unipolis e dell'Associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte, con il contributo di Cattolica Assicurazioni per la pubblicazione a cura dell'Editoriale Scientifica di Napoli, si legge che «il Rapporto, che si compone di cinque sezioni e racchiude i contributi di accademici, esperti e professionisti del settore, rappresenta sia un utile strumento per analizzare, anche in chiave propositiva, l’evoluzione della legislazione sia un “manuale d’istruzioni” per informare, guidare e supportare tutte le organizzazioni a navigare il nuovo diritto del Terzo settore».