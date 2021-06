Viaggio nel buco nero della sanità in Calabria

Il diritto alla salute, in alcune regioni, è meno garantito che mai. È questo il caso della Calabria, dove la sanità è commissariata dal 2010 per via di un debito pubblico pari a 187,5 mln di euro. Per ridurre quell’enorme disavanzo Giuseppe Scopelliti- all’epoca presidente della regione e commissario ad acta per la sanità- approva un piano di rientro che in nome del risparmio, oltre a ricalcare i tagli già previsti a livello nazionale, smantella ben diciotto ospedali collocati soprattutto nella popolosa provincia di Cosenza. «Undici anni fa abbiamo occupato la strada e siamo riusciti a ottenere ambulatori, un punto di primo intervento», spiega Mimmo del comitato Le Lampare. «Questo è un ospedale necessario per un territorio dissestato come il nostro» dichiara il giovane che dallo scorso novembre, insieme a centinaia di persone, è in presidio permanente per chiedere l’immediata riapertura dell’ex ospedale civile Vittorio Cosentino di Cariati, comune in provincia di Cosenza che si affaccia sul mar Ionio. «Se in inverno siamo ottantamila persone, in estate le presenze raddoppiano e i tempi di percorrenza si allungano».



Lungo i 105 km del litorale ionico cosentino, oltre all’ospedale di Cariati (ultimo paese prima di entrare nel distretto crotonese) è stato smantellato anche il nosocomio di Trebisacce, ai confini con la Basilicata. L’unico ospedale rimasto in piedi in quest’area che un tempo è stata la culla della Magna Grecia è quello di Rossano, con attivo un pronto soccorso che assorbe oltre duecentomila abitanti. Raggiungere Rossano però, vuol dire percorrere la trafficata statale 106 jonica che porta fino a Reggio Calabria e collega la costa alle aree montane. «Il pronto soccorso non è a portata di mano. Serve una rete ospedaliera equa. Non chiediamo un ospedale in ogni città, bensì in punti strategici», spiega il dottor Cataldo Formaro, radiologo in pensione tornato in corsia durante la pandemia e rappresentante del comitato In Presidio- Ospedale di Cariati. «Se su alcune patologie si interviene dopo un’ora, le possibilità di sopravvivenza scendono al 10 o 20%. Ciò fa capire come non sia garantita l’emergenza- urgenza». E continua: «Il parametro nazionale indica 3,2 posti letto ogni mille abitanti. Sulla fascia jonica ne abbiamo 0,94. Neanche senza Coronavirus sarebbero sufficienti».