Covid in RSA e strutture residenziali: positivi e decessi prossimi allo zero

Un’incidenza settimanale di COVID-19 che nel mese di novembre 2020 ha raggiunto un picco del 3,2% nelle strutture residenziali per anziani e del 3,1% in tutte le strutture residenziali, in linea con quanto osservato nella popolazione generale. Mentre però nella popolazione generale c’è stato un nuovo picco epidemico fra marzo e aprile, tra i residenti delle strutture residenziali dalla fine di febbraio si osserva un calo costante e marcato dei nuovi casi di COVID-19, fino a raggiungere valori prossimi allo 0,01% di nuovi casi per settimana nel mese di maggio e giugno 2021: chiaro effetto della campagna vaccinale che ha visto gli operatori sanitari e i residenti delle strutture sanitarie avere un accesso prioritario alla vaccinazione. Ormai sono vaccinati con ciclo completo il 90% dei residenti di strutture per anziani non autosufficienti e l’85% per tutte le strutture.

Nel frattempo le varie Regioni stanno attivando accordi per permettere ai visitatori e parenti degli ospiti di strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali di fare il tampone gratuitamente nelle farmacie. Regione Lombardia per esempio ha attivato il servizio di prenotazione dal 28 giugno, in ottemperanza alla DGR 4864/2021. Il tampone gratuito potrà essere fatto nelle farmacie aderenti, dopo prenotazione obbligatoria da effettuarsi sulle piattaforme regionali abilitate e il call center regionale. I tamponi sono partiti ieri, 29 giugno. A partire dal 5 luglio si potrà utilizzare anche la piattaforma www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/prenota-tampone-rapido. Il cittadino che intende beneficiare del Servizio in regime SSR, dovrà consegnare alla Farmacia una autodichiarazione con tutti i dati necessari ai fini di un eventuale controllo.